Cinsiyet değiştirmişti! Çukur'un 'Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz aylık hormon masrafını açıkladı

Kadın rolünde oynamak istediğini söyleyen Bendeli bu süreçte aylık hormon masrafına dair konuşurken "Hayat yorgunuyum, kendi halimden memnunum içim rahat ama iş konusunda çok zordu. Hep kendime zamanını belki ekonomini ayarla dedim. Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1,5 milyar hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim beklerken de 30 yaşına geldim" dedi.