Cinsiyet değiştirmişti! Çukur'un 'Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz aylık hormon masrafını açıkladı
Ünlü oyuncu Meli Bendeli, Selim Akar’ın Youtube’da yayınlanan “Selim Akar Sorarsa?" programına konuk oldu. Cinsiyet değişim sürecinde adını değiştiren Ahmet Melih Yılmaz açıklamasında "Travestilikten yoruldum" dedi. Oyuncu hormon masrafının aylık ne kadar olduğunu da açıkladı.
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle kendisini izleyiciye tanıtmayı başaran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, bir süre önce trans olduğunu açıklamış, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti.
Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu, bir dizi operasyondan geçmişti.
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Selim Akar’a konuk oldu. Değişim süreci sonrası adını Meli Bendeli yapan oyuncu açıklamalarıyla dikkat çekti.
Kadın rolünde oynamak istediğini söyleyen Bendeli bu süreçte aylık hormon masrafına dair konuşurken "Hayat yorgunuyum, kendi halimden memnunum içim rahat ama iş konusunda çok zordu. Hep kendime zamanını belki ekonomini ayarla dedim. Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1,5 milyar hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim beklerken de 30 yaşına geldim" dedi.