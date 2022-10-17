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Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon lira ödeyen Mika Raun iç çamaşırlı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon lira ödeyen Mika Raun iç çamaşırlı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı cinsiyet değiştirme ameliyatı ile gündeme gelen Mika Raun, bu ameliyata 2,5 milyon TL ödemişti. Özel hayatı ve paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen Mika Raun, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı.

Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon lira ödeyen Mika Raun iç çamaşırlı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Armağan Çağlayan'ın Youtube programına katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söylemesiyle olay olan Mika Can Raun kazandığı paraları cinsiyet değiştirme ameliyatına ödedi.

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Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon lira ödeyen Mika Raun iç çamaşırlı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Önce alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun ardından ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.

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Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon lira ödeyen Mika Raun iç çamaşırlı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Gökhan Çınar'a konuk olan Mika Raun son olarak ise cinsiyet değiştirme operasyonuna ödediği parayı açıkladı. Fenomen Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" dedi.

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Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon lira ödeyen Mika Raun iç çamaşırlı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Değişimiyle dikkat çeken Mika Raun, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak, file ve iç çamaşırlı pozlarını paylaşan Raun, sosyal medyada  yine gündem oldu. 

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