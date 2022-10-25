Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Şimdi de bütün estetik işlemlerini geri aldırıyor
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Beren Güney, Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny gibi isimlerin mesajlarını ifşa etmesiyle tanınmış fenomen olmuştu. Cinsiyet değiştirdikten sonra yaptırdığı operasyonlarla gündeme gelen Beren Güney, bu sefer de estetik işlemleri geri aldırdığını söyledi.
Beren Güney cinsiyet değiştirmiş, daha sonra Kerem Tunçeri ve futbolcu Mohamed Elneny gibi isimlerin ona attığı mesajları ifşa ederek ünlü olmuştu.
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Güney, cinsiyetini değiştirmek için 30'a yakın ameliyat oldu, bir dizi operasyonlar geçirip bu operasyonlar için de 500 bin TL harcadı.
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Beren Güney'in akılalmaz değişimi çok konuşulmuştu. Görenler eski haline inanamıyor.
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Beren Güney abartılı estetik işlemlerinden hoşlanmadığı ve yüzündeki aşırı duran dolguları eritip düzelteceğini söyledi.
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