Cinsiyet değiştiren ünlü şarkıcının kızı: Yolum çok uzun ve acı doluydu
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Sade'nin (60) kızı Mickailia, zorlu bir tedavi sürecinin ardından cinsiyet değiştirip erkek oldu. 23 yaşındaki Izaak Adu, annesine bu zorlu süreçte yanında durup destek verdiği için teşekkür etti.
Smooth Operator adlı şarkısıyla bir döneme damgasını vuran şarkı sözü yazarı ve yorumlu Sade'in kızı cinsiyet değiştirip erkek oldu. Izaak Adu, altı ay süren sürecin ardından annesi Sade'e yanında durduğu ve zor günlerinde kendisine destek verdiği için teşekkür etti.
Izaak Adu, Instagram sayfasında annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Uzun ve zor bir yoldu ama başardık! Eve geliyoruz. Bu geçen altı ayda yanımda durduğun için teşekkür ederim anne. Olduğum adamı tamamlamak için benimle birlikte savaştığın için teşekkür ederim. İşler zorlaştığında cesaretlendirdiğin ve bana verdiğin sevgi için teşekkür ederim. En saf kalp. Seni seviyorum, kraliçelerin kraliçesi" mesajını yazdı.
Sade'in tek çocuğu olan Izaak Adu, 2016 yılında cinsiyet değiştirmek istediğini açıklamıştı.
Bir kız çocuğu olarak dünyaya geldiğinde Mickailia Ila adı verilen Izaak Adu, yaşadığı sürecin ayrıntılarını da Instagram sayfasından paylaşmıştı.