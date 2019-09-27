Cinsiyet değiştiren ünlü şarkıcının kızı: Yolum çok uzun ve acı doluydu

Izaak Adu, Instagram sayfasında annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Uzun ve zor bir yoldu ama başardık! Eve geliyoruz. Bu geçen altı ayda yanımda durduğun için teşekkür ederim anne. Olduğum adamı tamamlamak için benimle birlikte savaştığın için teşekkür ederim. İşler zorlaştığında cesaretlendirdiğin ve bana verdiğin sevgi için teşekkür ederim. En saf kalp. Seni seviyorum, kraliçelerin kraliçesi" mesajını yazdı.