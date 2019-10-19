Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar açıkladı bebek yanıtı olay oldu
6 yıl önce gerçekleştirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla aylarca konuşulan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, evlat edinmeye gerek kalmadan eşi Tuğba Erkoçlar ile bebek sahibi olabileceklerini söyledi.
Emret Komutanım dizisinde fotoğrafçı Fato karakteriyle hafızalara kazınmasının ardından sessizliğe bürünen Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek erkek olmuş ve iki yıl önce de evlenerek yeniden gündeme gelmişti.
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Önceki gün ise bir mekanın açılışına katılan Erkoçlar, eşi Tuğba Erkoçlar ile evlat edinip edinmeyecekleri hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi. Erkoçlar, şu şekilde konuştu:
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İlk çocuğumuz kendimizin olacak: Evlat edinmek belki daha sonra olabilir ancak ilk çocuğumuz kendimizin olacak. Artık bu mümkün.
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Eşi kıskanç mı?
Öte yandan eşi hakkında sorulan kıskançlık sorusuna da yanıt veren Erkoçlar, şu ifadeleri kullandı:
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