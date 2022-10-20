Cinsiyet değiştiren Mika Raun tuvalet pozuyla pes dedirtti ''Bu kadarı da olmaz''
Sosyal medyada komik videolar paylaşan Mika Raun, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Ameliyata 2.5 milyon lira ödeyen Mika Raun, paylaşımları herkesi şok ediyor. Sık sık iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşan Raun bu kez tuvalette fotoğrafını paylaştı.
Mika Raun cinsiyet değiştirme ameliyatını 2,5 milyon lira ödemişti.
110
Ameliyattan sonra iç çamaşırlı fotoğraflarını sık sık paylaşmaya devam ediyor.
210
Mika son olarak tuvalette fotoğraf paylaştı.
310
Mika'nın bu fotoğrafı ''Pes'' dedirtti.
410