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Cinsiyet değiştiren Mika Raun tuvalet pozuyla pes dedirtti ''Bu kadarı da olmaz''

Cinsiyet değiştiren Mika Raun tuvalet pozuyla pes dedirtti ''Bu kadarı da olmaz''

Sosyal medyada komik videolar paylaşan Mika Raun, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Ameliyata 2.5 milyon lira ödeyen Mika Raun, paylaşımları herkesi şok ediyor. Sık sık iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşan Raun bu kez tuvalette fotoğrafını paylaştı.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun tuvalet pozuyla pes dedirtti ''Bu kadarı da olmaz''

Mika Raun cinsiyet değiştirme ameliyatını 2,5 milyon lira ödemişti.

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Cinsiyet değiştiren Mika Raun tuvalet pozuyla pes dedirtti ''Bu kadarı da olmaz''

Ameliyattan sonra iç çamaşırlı fotoğraflarını sık sık paylaşmaya devam ediyor. 

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Cinsiyet değiştiren Mika Raun tuvalet pozuyla pes dedirtti ''Bu kadarı da olmaz''

Mika son olarak tuvalette fotoğraf paylaştı. 

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Cinsiyet değiştiren Mika Raun tuvalet pozuyla pes dedirtti ''Bu kadarı da olmaz''

Mika'nın bu fotoğrafı ''Pes'' dedirtti. 

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