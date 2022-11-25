Cinsiyet değiştiren Mika Raun sosyal medyayı salladı! Playboy logolu bikinisi olay oldu
Cinsiyet değiştirip yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Can Raun, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak beyaz bikinisiyle güneşlenirken çekilen pozlarını paylaşan Mika'ya yorum yağdı.
Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Cinsiyet değiştiren ve kalça/göğüs ameliyatları olan fenomen Mika Can, geçtiğimiz günlerde 100 liralık banknotları klozete atarken video yayınlamış ardından göz altına alınmıştı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan fenomen Mika Raun'un ifadesi ortaya çıkmıştı. Raun ifadesinde "Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz" diyerek kendini savunmuştu.
"Bu olay tamamen yalan haber"
Mika Can Raun hakimlikteki ifadesinde, "Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL'lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi" ifadelerini kullanmıştı.