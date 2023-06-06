Cinsiyet değiştiren Mika Raun sevgilisini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Evlilik sorusuna dikkat çeken cevap...
TikTok fenomeni Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşmüştü. Kazancı ve tepki çeken paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Mika sevgilisiyle video çekip merak edilen sorulara yanıt verdi.
TikTok'taki videolarıyla tanınan Mika Can Raun cinsiyet değişimi sonrası bambaşka birine dönüştü. Müstehcen pozlarıyla gündeme gelen Mika daha önce Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söylemişti.
Cinsiyet değişimi için de 2 buçuk milyon TL harcayan TikTok fenomeni Mika Can Raun şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.
Mika Raun, sır gibi sakladığı sevgilisiyle bir soru-cevap videosu yayınladı. Mika Raun, "O merak ettiğiniz adam" vurgusu yaptıktan sonra takipçilerinden gelen tüm sorulara yanıt verdi.
YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Bu sorular arasında en çok dikkat çeken evlilik sorusu oldu. "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu, Oğuzhan'ın "Yüzüğün nerede?" diye sorup, Mika Raun'un elini havaya kaldırmasına ve "Çoktan!" demesine sebep oldu.