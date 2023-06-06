Cinsiyet değiştiren Mika Raun sevgilisini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Evlilik sorusuna dikkat çeken cevap...

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Bu sorular arasında en çok dikkat çeken evlilik sorusu oldu. "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu, Oğuzhan'ın "Yüzüğün nerede?" diye sorup, Mika Raun'un elini havaya kaldırmasına ve "Çoktan!" demesine sebep oldu.