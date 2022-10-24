Cinsiyet değiştiren Mika Raun göz altına alındı! Türk lirasını klozete atmıştı

Türk Lirasına hakaret ettiği tespit edilen ve büyük tepki toplayan M.C.K isimli kişi, Türk Ceza Kanunu'nun 300. Maddesi olan "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.