Cinsiyet değiştiren Mika Raun göz altına alındı! Türk lirasını klozete atmıştı
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra gündemden düşmeyen Mika Raun, Türk lirasını klozete atıp sifonu çekmişti. Videosundan sonra büyük tepki toplayan Mika göz altına alındı. Geçtiğimiz günlerde de klozette otururken fotoğraf paylaşmasıyla gündeme gelmişti.
100 liralık banknotu çöpe atan Mika, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra linç edilmişti.
Parayı klozete atmasından sonra yediği lince karşılık, ''Millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor? '' diyerek cevap verdi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, M.C.K.'nın kimliğini tespit etti.
Türk Lirasına hakaret ettiği tespit edilen ve büyük tepki toplayan M.C.K isimli kişi, Türk Ceza Kanunu'nun 300. Maddesi olan "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.