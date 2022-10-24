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Cinsiyet değiştiren Mika Raun göz altına alındı! Türk lirasını klozete atmıştı

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Cinsiyet değiştiren Mika Raun göz altına alındı! Türk lirasını klozete atmıştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra gündemden düşmeyen Mika Raun, Türk lirasını klozete atıp sifonu çekmişti. Videosundan sonra büyük tepki toplayan Mika göz altına alındı. Geçtiğimiz günlerde de klozette otururken fotoğraf paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun göz altına alındı! Türk lirasını klozete atmıştı

100 liralık banknotu çöpe atan Mika, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra linç edilmişti. 

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Cinsiyet değiştiren Mika Raun göz altına alındı! Türk lirasını klozete atmıştı

Parayı klozete atmasından sonra yediği lince karşılık, ''Millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor? '' diyerek cevap verdi.

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Cinsiyet değiştiren Mika Raun göz altına alındı! Türk lirasını klozete atmıştı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, M.C.K.'nın kimliğini tespit etti.

İŞTE O SKANDAL GÖRÜNTÜLER

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Cinsiyet değiştiren Mika Raun göz altına alındı! Türk lirasını klozete atmıştı

Türk Lirasına hakaret ettiği tespit edilen ve büyük tepki toplayan M.C.K isimli kişi, Türk Ceza Kanunu'nun 300. Maddesi olan "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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