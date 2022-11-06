Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz bralet sütyen giydi ''Sapıklıklarınızı uzakta yaşayın'' dedi tepki çeken paylaşım
Çukur dizisinde Timsah Celil karakteriyle akıllara kazanın Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirmişti. Cinsiyet değişimi sonrası adını Meli Bendeli yaptı. Meli Bendeli, bralet sütyenle poz verdi. Paylaşımı ve sözleri dikkat çekti.
Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Cinsiyet değişimi sonrası adını Meli Bendeli yapan oyuncu Youtube Katarsis programına katılmıştı.
Meli Bendeli olarak adını değiştiren oyuncu, programda fantezi ürünü olmak istemediğini anlatmıştı. “Beni rahat bırakın hayatımı yaşayayım” diyen Ahmet Melih Yılmaz “Mesaj kutum korkunç gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı. Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın” diyerek sitem etmişti.
Hayranlarından yorum yağdı
Meli Bendeli'nin fotoğraflarına hayranları ''Kimseyi umursama, böyle çok güzelsin'' tarzında yorumlar yaptı.
Bralet pozu olay oldu
Cinsiyet değiştiren oyuncu, son olarak ayna karşısında sütyenle poz verdi.