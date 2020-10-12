'Cinsellikte olağanüstü bir güce sahibim' diyen Adnan Oktar'dan prezervatif sorusuna dikkat çeken yanıt

"Elbiseler bana ait": Bunun üzerine Başkan Perk, "300 bin TL'lik saat hangi arkadaşına ait" diye sorduğu Adnan Oktar, "Hatırlamıyorum, bir kaç kere el değiştirdi" diye yanıtladı. Başkan Perk, "Yayınlarda taktığın 300 bin liralık saatin kime ait olduğunu bilmiyor musun?" diye sordu. Oktar, "Galiba Seçim Köse'ye ait. Arabalar da arkadaşlarıma ait" diye yanıtladı. Yatak odasındaki Fars-Osmanlı karışımı tablolar sorulan Oktar, tabloların da arkadaşlarına ait olduğunu söyledi. Başkan Perk, "Hep arkadaşlarıma ait diyorsun" dedi. Oktar da, "Elbiseler bana ait" yanıtını verdi.