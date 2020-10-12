'Cinsellikte olağanüstü bir güce sahibim' diyen Adnan Oktar'dan prezervatif sorusuna dikkat çeken yanıt
24 ayrı suçtan hapis yatan ve bugün mahkemeye çıkan Adnan Oktar, ''Cinsel gücüm çok yerinde. Olağanüstü bir güce sahibim. Cinsel ilişkiye engel bir halim yok" şeklinde konuşurken evde bulunan 69 bin TL'lik prezervatif ve çok sayıda doğum kontrol hapı sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Bugünkü duruşmada Adnan Oktar'ın ek iddianame ve şikayetçilerin beyanlarına karşı savunması alındı.
''3 bin TL aylık gelirle bunları nasıl yaptınız": Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, Adnan Oktar'a, "Aylık gelirinin 3 bin TL olduğunu söylüyorsun. İnce çizgili altın iplik kullanılmış elbiselerin, ahtapottan ayakkabılarının, yılan derisinden ayakkabılarının söylüyorsunuz. Şatafatlı lüks bir hayat sürdüğünüzü söylemişsiniz. Land Rover, Porsche arabalar. 3 bin TL aylık gelirle bunları nasıl yaptınız" diye sordu.
''Taktığım 300 bin TL'lik saat bana ait değil'': Adnan Oktar, "Yılan derili ayakkabı, altın iplikli ceketlere ilişkin söylemim şaka. Benim oradaki üslubumdan belli şaka yaptığım. Altın iplik falan... zaten böyle söylenmez. Ne param var ne arabam. Malım mülküm yok. Dragos'taki evin kirasını ben ödemiyorum. Arkadaşım ödüyor. Pahalı ama. Normal bir yer değil. Taktığım 300 bin TL'lik saat bana ait değil, arkadaşıma ait" dedi.
"Elbiseler bana ait": Bunun üzerine Başkan Perk, "300 bin TL'lik saat hangi arkadaşına ait" diye sorduğu Adnan Oktar, "Hatırlamıyorum, bir kaç kere el değiştirdi" diye yanıtladı. Başkan Perk, "Yayınlarda taktığın 300 bin liralık saatin kime ait olduğunu bilmiyor musun?" diye sordu. Oktar, "Galiba Seçim Köse'ye ait. Arabalar da arkadaşlarıma ait" diye yanıtladı. Yatak odasındaki Fars-Osmanlı karışımı tablolar sorulan Oktar, tabloların da arkadaşlarına ait olduğunu söyledi. Başkan Perk, "Hep arkadaşlarıma ait diyorsun" dedi. Oktar da, "Elbiseler bana ait" yanıtını verdi.