Cinsellik ve çapkınlık itirafı geldi! 'Bunu hiç unutamam' deyip Erol Evgin anlattı: Sokağın köşesinde...

* Ne yapsınlar peki?

Bu işte tek kural, umudunu yitirmeyeceksin; moralini bozmayacaksın, kendini sağlam tutacaksın. Ben inanmadığım hiçbir şeyi yapmadım ya da inanmadığım şarkıyı hiç söylemedim. Duruş, tutarlılık ve direnmek; direnirken de umudunu yitirmemek çok önemli. Paranın değil, işini dünya ölçeğinde iyi yapmanın peşinde olsun gençler, o zaman başarı da, para da zaten seni buluyor.

* Hep jilet gibisiniz, siz hiç dağıtmadınız mı?

Dağıtmaz olur muyum; ama ortalıkta dağıtmam.