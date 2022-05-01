Cinsellik ve çapkınlık itirafı geldi! 'Bunu hiç unutamam' deyip Erol Evgin anlattı: Sokağın köşesinde...
Bir sürü hit ve klasiğin sahibi, güçlü ve farklı sesiyle bilinen Erol Evgin'den hayranlarını şaşırtan açıklamalar geldi.
Sanat hayatında 52. yılını yaşayan usta sanatçı Erol Evgin, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Bilinmeyenlerini anlatan Evgin açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.
* Sayısız hit ve klasikleşmiş şarkınız var. Bu şarkılardan hangisi hayatınızı en iyi şekilde özetler?
Öncelikle bu klasik dediğin şarkılarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Müziğe başladığım yıllarda, Amerikan standartları ve pop klasiklere bakardım. Film müzikleri, şarkılar... 50 yıl sonra bile söyleniyor, klasikleşmişler. Bizim pop müziğimizde de acaba böyle bir şey olur mu derdim ve oldu. Yalnız benim değil, birçok sanatçı dostumun da şarkıları artık pop klasiği. Bu da Türk pop müziğinin kök salmış olduğunu gösteren bir şey. Soruna gelirsek, beni anlatan çok şarkı var. Ama bir tanesini seçmem gerekirse; ‘Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor’.
* Çektiniz mi hayatta?
Çektim tabii, hiç çekmez olur muyum? Ama müzik büyük bir aşk.
Ben en başından beri hep dünya ölçeğinde, iyi şarkı söyleyen biri olmak istiyordum. Mimar oldum, mimarlık yaptım ama aklımın bir köşesinde hep bu hedef vardı. Tabii ilk yıllarda öyle kimse yüzüne bakmıyor sektörde. Çok kapı dolaşıyorsun, o kapılar yüzüne kapanıyor. Bunları da gençler için anlatıyorum, morallerini bozmasınlar diye.
* Ne yapsınlar peki?
Bu işte tek kural, umudunu yitirmeyeceksin; moralini bozmayacaksın, kendini sağlam tutacaksın. Ben inanmadığım hiçbir şeyi yapmadım ya da inanmadığım şarkıyı hiç söylemedim. Duruş, tutarlılık ve direnmek; direnirken de umudunu yitirmemek çok önemli. Paranın değil, işini dünya ölçeğinde iyi yapmanın peşinde olsun gençler, o zaman başarı da, para da zaten seni buluyor.
* Hep jilet gibisiniz, siz hiç dağıtmadınız mı?
Dağıtmaz olur muyum; ama ortalıkta dağıtmam.