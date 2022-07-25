Cinsellik itirafları ile şoke etmişti! Karadenizin fırtınası Davut Güloğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı
Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Davut Güloğlu şimdilerde ekranlardan uzak, memleketi Rize'de yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı son hali ile herkesi şok etti "Bir insan hiç mi yaşlanmaz" dedirtti.
Çıkarttığı Katula Katula, Nurcanım şarkılarıyla 2000'li yılların fırtınalar estiren sanatçısı Davut Güloğlu uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
Tarzı ve yakışıklılığı ile bir dönem genç kızların aşkı olmayı başaran ünlü şarkıcı seks bağımısı olduğunu açıklamış ve uzun süre gündemden düşmemişti.
4 yıl seks bağımlılığı tedavisi gören Davut Güloğlu, ''Nereye baksam kadın görüyordum'' açıklamasıyla gündeme damga vurmuştu.
Rize doğumlu olan Güloğlu bir dönem Ece Erken ile de aşk yaşamıştı. İkili nişanlandıklarını Twitter'dan duyurmalarının ardından kısa bir süre sonra ayrılmışlardı.