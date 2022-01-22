Cinsel yönelimini itiraf etti! Hande Sarıoğlu'nun cüretkarlık sözleri olay: Her yer meme dolu zaten

Sizi şu demecinizle tanıdım: (bkz: en alasını yapamaz mıyım bu götümle) Söz konusu bölgenize bu kadar güvenmenizin sizi korkusuz biri olarak göstermesinden hoşnut musunuz?

Evet özgüven meselesi arkadaşlar çok güveniyorum ama karakterim olan götüme çok güveniyorum. :) Bizim köyde göte göt denir. herkeste var. kalkın ayağa bakın, beni bu kadar abartmanıza gerek yok ben abartmıyorum siz beni bu kadar abartıyorsunuz.