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Cinsel yönelimini itiraf etti! Hande Sarıoğlu'nun cüretkarlık sözleri olay: Her yer meme dolu zaten

Cinsel yönelimini itiraf etti! Hande Sarıoğlu'nun cüretkarlık sözleri olay: Her yer meme dolu zaten

Habertürk TV'den olaylı kovulmasıyla tanınan Hande Sarıoğlu Ekşi Sözlük'te sorulara verdiği ilginç yanıtlarla şok etti.

Cinsel yönelimini itiraf etti! Hande Sarıoğlu'nun cüretkarlık sözleri olay: Her yer meme dolu zaten

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Ekşi Sözlük'ün konuğu oldu. Cüretkar pozlarına gelen tepkilerden sıkıldığını söyleyen Sarıoğlu, yine çok konuşulacak sözlere imza attı.

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Cinsel yönelimini itiraf etti! Hande Sarıoğlu'nun cüretkarlık sözleri olay: Her yer meme dolu zaten

Para kazanmak uğruna daha fazla saçmalayacak mısınız yoksa ulaşabileceğiniz en dip seviyeye eriştiniz mi? Onlyfans falan var mı planlarda?

Bayılıyorsunuz onlyfans'a, gerek yok ben sosyal medyamda yeterince cüretkarım :) Bu benim kendi doğalım sen istediğin kadar hayatında ciddi olabilirsin. ben bu saçmalamayla senden daha mutluyum, kesin.

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Cinsel yönelimini itiraf etti! Hande Sarıoğlu'nun cüretkarlık sözleri olay: Her yer meme dolu zaten

Sizi şu demecinizle tanıdım: (bkz: en alasını yapamaz mıyım bu götümle) Söz konusu bölgenize bu kadar güvenmenizin sizi korkusuz biri olarak göstermesinden hoşnut musunuz?

Evet özgüven meselesi arkadaşlar çok güveniyorum ama karakterim olan götüme çok güveniyorum. :) Bizim köyde göte göt denir. herkeste var. kalkın ayağa bakın, beni bu kadar abartmanıza gerek yok ben abartmıyorum siz beni bu kadar abartıyorsunuz.

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Cinsel yönelimini itiraf etti! Hande Sarıoğlu'nun cüretkarlık sözleri olay: Her yer meme dolu zaten

Geçmiş yıllarda quaresma seni gecenin bir yarısı neden bir anda takip edip sonra takibi geri çekti? neler yaşandı anlatır mısın?

Hiç haberim yok vallaha mı ? Sen bunu nasıl yakaladın oğlum? Sen benim nasıl bir takipçimsin? Böyle bir şey yok.

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