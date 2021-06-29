Cinsel taciz mesajları attı! Mine Tugay kabusu yaşadı: Sete gelerek...
Medcezir, Paramparça, Zalim İstanbul dizilerindeki rolleriyle tanınan 42 yaşındaki Mine Tugay, tacizciden şikayetçi oldu.
Ünlü oyuncu Mine Tugay, 1 Kasım 2019'da İnstagram hesabı üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt (23) isimli kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlayan savcılık, Yusuf Bozkurt’un Mine Tugay’ın kullandığı sosyal medya hesabına küfür ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini, Bozkurt’un savunmasında mesaj attığını kabul etti.
Bozkurt, ancak hakaret etmediğini öne sürdüğünü belirtti.
Dosya uzlaştırmaya gönderildi ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.