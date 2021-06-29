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Cinsel taciz mesajları attı! Mine Tugay kabusu yaşadı: Sete gelerek...

Cinsel taciz mesajları attı! Mine Tugay kabusu yaşadı: Sete gelerek...

Medcezir, Paramparça, Zalim İstanbul dizilerindeki rolleriyle tanınan 42 yaşındaki Mine Tugay, tacizciden şikayetçi oldu.

Cinsel taciz mesajları attı! Mine Tugay kabusu yaşadı: Sete gelerek...

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 1 Kasım 2019'da İnstagram hesabı üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt (23) isimli kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Cinsel taciz mesajları attı! Mine Tugay kabusu yaşadı: Sete gelerek...

Soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlayan savcılık, Yusuf Bozkurt’un Mine Tugay’ın kullandığı sosyal medya hesabına küfür ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini, Bozkurt’un savunmasında mesaj attığını kabul etti.

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Cinsel taciz mesajları attı! Mine Tugay kabusu yaşadı: Sete gelerek...

Bozkurt, ancak hakaret etmediğini öne sürdüğünü belirtti. 

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Cinsel taciz mesajları attı! Mine Tugay kabusu yaşadı: Sete gelerek...

Dosya uzlaştırmaya gönderildi ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

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