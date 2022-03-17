Cinsel şiddet kabusu! 'Kocam gelinliğimi yırtıp birlikte oldu' dedi: Gürültüyü duyan koştu defalarca...
ADANA’da sevgilisi tarafından feci şekilde darp edilen ve sokakta baygın halde bulunan kadının dramı yürek burktu.
Olay, 15 Mart gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Güneş Azdır (35), gece uyuduğu sırada evin bahçe kapısına birinin vurduğunu duydu.
Gelen kişinin iki yıldır birlikte yaşadığı fakat kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi H.A. (45) olduğunu gören kadın kapıyı açmadı.
H.A. bunun üzerine duvardan atlayarak eve girdi. Kendisine kapıyı açmayan kadına sinirlenen H.A., kadını darp etmeye başladı. Yaralanan kadın bir anlık boşlukta evden kaçmayı başardı.
Karakola gitmek için koşan Güneş Azdır, yolda düşerek bayıldı. Bu sırada H.A. evden çıkarak kayıplara karıştı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sokak ortasında baygın yatan Azdır’ı buldu.