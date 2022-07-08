Cinsel saldırı davasında Kurtuluş Kuş'a hapis şoku! Ağız ceza mahkemesinde yargılanacak!
Şarkılarıyla son döneme damga vuran isimlerden biri olan Kurtuluş Kuş, Aydın'da bir otelde 19 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakkında iddianame yazılan şarkıcı Kurtuluş Kuş için büyük hapis şoku... Bakın kaç yıl isteniyor...
Son dönemlerde ekürisi Burak Bulut ile çıkardığı şarkılarla zirveyi gören, Bulut ile birlikte 'En İyi Çıkış Yapan Erkek' ödülününü alan Kurtuluş Kuş, Aydın'da kaldığı bir otelde 19 yaşındaki bir kıza cinsel saldırı uyguladığı yönünde iddialarla geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açılan şarkıcı Kuş için istenen hapis cezası bakın kaç yıl oldu...
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın’ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı ’nitelikli cinsel saldırı’ suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, Kuş’un ile B.B.’nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve ’kaybolan mesaj’ modunu kullanarak konuşmaya devam ettikleri belirtildi.
İkilinin, ilk olarak Kuş’un İzmir’de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü ardından Aydın’da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine iddianamede yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.’nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş’un, olay tarihinde Aydın’a konser için geldiği, B.B.’yi de kente çağırdığı kaydedildi.
19 yaşındaki kız direnmiş;
B.B.’nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş’un kaldığı otele gittiğine de iddianamede dikkat çekildi. Bu sırada odada başka kişilerin de bulunduğu, saatin ilerlemesiyle odadaki başka bölmeye geçip, sohbet ederken Kuş’un, B.B.’nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kuş’un istememesine rağmen B.B. ile zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş’a direnen B.B.’nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.