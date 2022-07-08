Cinsel saldırı davasında Kurtuluş Kuş'a hapis şoku! Ağız ceza mahkemesinde yargılanacak!

İkilinin, ilk olarak Kuş’un İzmir’de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü ardından Aydın’da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine iddianamede yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.’nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş’un, olay tarihinde Aydın’a konser için geldiği, B.B.’yi de kente çağırdığı kaydedildi.