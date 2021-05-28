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Cinsel organını makasla kesti kıskanç eş uyurken kocasına dehşeti yaşattı!

Cinsel organını makasla kesti kıskanç eş uyurken kocasına dehşeti yaşattı!

VİETNAM'da uyuyan kocasının cinsel organını makasla kesen kadının, olayı yapma sebebi şok etti.

Cinsel organını makasla kesti kıskanç eş uyurken kocasına dehşeti yaşattı!

Duyanları şoke eden olay Vietnam’da yaşandı. Kıskanç eş kocasının kadın arkadaşları tarafından çok seviliyor olmasına dayanamayınca gözü döndü.

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Cinsel organını makasla kesti kıskanç eş uyurken kocasına dehşeti yaşattı!

Kocasının uyumasını bekleyen kıskanç eş, eline aldığı makasla 40 yaşındaki adamın penisini kesti. 

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Cinsel organını makasla kesti kıskanç eş uyurken kocasına dehşeti yaşattı!

Olay sonrası kocasını kanlar içinde görünce de dayanamayan kadın hemen ambulans çağırarak hastaneye götürdü.

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Cinsel organını makasla kesti kıskanç eş uyurken kocasına dehşeti yaşattı!

Yerel gazete VN Express’de yer alan habere göre, 40 yaşındaki adam acı içinde uykusundan uyandığı sırada neye uğradığını şaşırarak karısının kendisine bunu yapmasına anlam verememiş.

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