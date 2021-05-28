Cinsel organını makasla kesti kıskanç eş uyurken kocasına dehşeti yaşattı!
VİETNAM'da uyuyan kocasının cinsel organını makasla kesen kadının, olayı yapma sebebi şok etti.
Duyanları şoke eden olay Vietnam’da yaşandı. Kıskanç eş kocasının kadın arkadaşları tarafından çok seviliyor olmasına dayanamayınca gözü döndü.
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Kocasının uyumasını bekleyen kıskanç eş, eline aldığı makasla 40 yaşındaki adamın penisini kesti.
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Olay sonrası kocasını kanlar içinde görünce de dayanamayan kadın hemen ambulans çağırarak hastaneye götürdü.
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Yerel gazete VN Express’de yer alan habere göre, 40 yaşındaki adam acı içinde uykusundan uyandığı sırada neye uğradığını şaşırarak karısının kendisine bunu yapmasına anlam verememiş.
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