Cinsel organını gösteren takipçisini ifşa etti Melis İşiten'in açıklaması olay oldu
Geçtiğimiz aylarda 5 yıllık eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanan Melis İşiten sosyal medya hesabından kendisine gelen ahlaksız mesajları ifşa etti.
5 ay önce oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanan Melis İşiten, sosyal medya hesabından kendisini rahatsız eden takipçileriyle ilgili paylaşımda bulundu. İşiten, mesaj yoluyla cinsel organını atan takipçilerini savcılığa şikayet edeceğini duyurdu ve sosyal medya hesabından bu duruma isyan ederek bakın ne yaptı.
Melis İşiten, kendisine gelen taciz mesajlarına, "Ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim" diyerek isyan etti. 1 çocuk annesi İşiten sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı;
"Bı bir sapıklık"
1 çocuk annesi Melis İşiten, Instagram hesabının hikaye kısmından "Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek" sözleriyle mesaj atanlara ateş püskürdü isyan etti.
5 ay önce boşanmışlardı
2014 yılında evlenen Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 5 ay önce boşandı. Ayrılık kararını güzel oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından duyurdu.