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Cinsel organına 258 tane piercing taktırdı! Rekorlar kitabına girdi: Seks hayatım...

Cinsel organına 258 tane piercing taktırdı! Rekorlar kitabına girdi: Seks hayatım...

453 piercingle görenleri şaşırtan 61 yaşındaki Rolf Buchholz hayatıyla ilgili konuştu.

Cinsel organına 258 tane piercing taktırdı! Rekorlar kitabına girdi: Seks hayatım...

61 yaşındaki Rolf Buchholz, çılgın tarzıyla görenleri hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor.

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Cinsel organına 258 tane piercing taktırdı! Rekorlar kitabına girdi: Seks hayatım...

Vücunda bulundurduğu toplam 453 piercingle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rolf, Almanya'nın Dortmund şehrinde yaşıyor.

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Cinsel organına 258 tane piercing taktırdı! Rekorlar kitabına girdi: Seks hayatım...

Buchholz, piercinglerinin yanında gözbebekleri de dahil olmak üzere onlarca dövmeye ve kafasında boynuz şeklinde bir implant taşıyor.

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Cinsel organına 258 tane piercing taktırdı! Rekorlar kitabına girdi: Seks hayatım...

İlk piercingini 40 yaşında yaptıran Buchholz, özellikle cinsel organında bulunan metallerin hayatını olumsuz etkilemediğini söyledi.

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