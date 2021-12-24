Cinsel organına 258 tane piercing taktırdı! Rekorlar kitabına girdi: Seks hayatım...
453 piercingle görenleri şaşırtan 61 yaşındaki Rolf Buchholz hayatıyla ilgili konuştu.
61 yaşındaki Rolf Buchholz, çılgın tarzıyla görenleri hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor.
18
Vücunda bulundurduğu toplam 453 piercingle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rolf, Almanya'nın Dortmund şehrinde yaşıyor.
28
Buchholz, piercinglerinin yanında gözbebekleri de dahil olmak üzere onlarca dövmeye ve kafasında boynuz şeklinde bir implant taşıyor.
38
İlk piercingini 40 yaşında yaptıran Buchholz, özellikle cinsel organında bulunan metallerin hayatını olumsuz etkilemediğini söyledi.
48