Cinsel organ hapıyla tepki gösterdi! Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarını kızdıracak sözler

Aşılar ile viagranın Pzifer şirketi tarafından üretildiğini belirten Cem Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı aşı kampanyasına destek olur musunuz diye soruyor. Düşünüyorsun kendi aklınca, diyorsun ki evet ben aşı oldum." ifadelerini kullandı.