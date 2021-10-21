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Cinsel organ hapıyla tepki gösterdi! Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarını kızdıracak sözler

Cinsel organ hapıyla tepki gösterdi! Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarını kızdıracak sözler

Komedyen, oyuncu ve yönetmen Cem Yılmaz, Nilay Örnek'in yayınında aşı karşıtlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada olay oldu.

Cinsel organ hapıyla tepki gösterdi! Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarını kızdıracak sözler

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama hızı istenilen hıza ulaşamazken ve vaka sayıları istenilen seviyeye inemezken; aşı karşıtlığı da bu süreçte devam ediyor.

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Cinsel organ hapıyla tepki gösterdi! Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarını kızdıracak sözler

Son olarak komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir Nilay Örnek'in Nasıl Olunur podcast yayınında aşı karşıtlığına tepki gösterdi.

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Cinsel organ hapıyla tepki gösterdi! Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarını kızdıracak sözler

Yılmaz, aşı karşıtlarının ortaya attığı ‘çip’ iddialarına yönelik Viagra örneğini verdi.

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Cinsel organ hapıyla tepki gösterdi! Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarını kızdıracak sözler

Aşılar ile viagranın Pzifer şirketi tarafından üretildiğini belirten Cem Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı aşı kampanyasına destek olur musunuz diye soruyor. Düşünüyorsun kendi aklınca, diyorsun ki evet ben aşı oldum." ifadelerini kullandı.

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