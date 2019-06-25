Cinsel isteksizliğe son verin! İşte kesin sonuç veren tedavi yöntemi
Cinsel isteksizlik sorununun tedavi edilebileceğini söyleyen Psikoterapist Dr. Cem Keçe, cinsel isteksizliğin çiftlerin en önemli sorunlardan biri olduğunu, bunun bir hastalık olmadığını söyledi.
"Cinsel isteksizlik sorununun ortadan kaldırılması hem kişinin kendisinin hem de eşinin mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır." diyen Cem Keçe, "Ancak bir sonuç olarak ortaya çıkan cinsel isteksizlik sorununun arka planındaki yaşam öyküleri, psikolojik gelişim süreçleri, deneyimler, çatışmalar ve travmalar çok daha derin ve karmaşıktır." şeklinde konuştu.
"Kadınların ve erkeklerin yaşadıkları cinsel isteksizlik sorununun çözümü çok yönlü bir cinsel terapi sürecini gerektirmektedir." diyen Keçe, bu sıkıntının tedavi yöntemi hakkında şu açıklamalarda bulundu;
Psikolojik nedenler araştırılmalı: Fizyolojik nedenler için hastanede gerekli muayene ve testler yapılarak tedavi uygulandıktan sonra, psikolojik nedenlerin araştırılması, anlaşılması ve çözüme kavuşturulması için mutlaka bir cinsel terapiste başvurulması gerekmektedir. Bu süreçte eşlerin birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranmaları çok önemlidir.
Bitkisel ürünler: Cinsel isteksizlik terapilerinin yanı sıra bitkisel ürünlerle tedavisi edilebileceğine dikkat çeken Keçe, "Bitkisel ürünlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Ancak güvenilir olmayan bu tarz ürünler yerine ülkemizde de satışı bulunan ruhsatlı, güvenli ve içeriği sağlam, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasına sahip patentli gıda takviyeleri tercih edilmelidir." dedi.