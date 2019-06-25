Cinsel isteksizliğe son verin! İşte kesin sonuç veren tedavi yöntemi

"Cinsel isteksizlik sorununun ortadan kaldırılması hem kişinin kendisinin hem de eşinin mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır." diyen Cem Keçe, "Ancak bir sonuç olarak ortaya çıkan cinsel isteksizlik sorununun arka planındaki yaşam öyküleri, psikolojik gelişim süreçleri, deneyimler, çatışmalar ve travmalar çok daha derin ve karmaşıktır." şeklinde konuştu.