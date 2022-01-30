Cinsel ilişkiye zorladı kanlar içinde bıraktı! Kayıtlar ortaya çıktı: Birkaç saat sonra...
Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, eski kız arkadaşına yaşattığı kabus ülkeyi sarstı.
İngiltere, Manchester United'ın genç futbolcusu Mason Greenwood'un, eski kız arkadaşı Harriet Robson'a hem fiziksel hem de cinsel şiddet uyguladığı iddialarıyla çalkalanıyor.
Harriet Robson'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve yayınlanan ses kaydı, iddiaların ciddiyetini ortaya koydu
Greenwood'un kulübü Manchester United, iddialardan haberdar olduklarını ve olayı takip ettiklerini açıkladı.
20 yaşındaki futbolcunun eski kız arkadaşı Robson, sosyal medya hesabından vücudunda morlukların bulunduğu ve ağzı ile burnunun kanadığı fotoğrafları paylaştı.