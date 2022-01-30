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Cinsel ilişkiye zorladı kanlar içinde bıraktı! Kayıtlar ortaya çıktı: Birkaç saat sonra...

Cinsel ilişkiye zorladı kanlar içinde bıraktı! Kayıtlar ortaya çıktı: Birkaç saat sonra...

Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, eski kız arkadaşına yaşattığı kabus ülkeyi sarstı.

Cinsel ilişkiye zorladı kanlar içinde bıraktı! Kayıtlar ortaya çıktı: Birkaç saat sonra...

İngiltere, Manchester United'ın genç futbolcusu Mason Greenwood'un, eski kız arkadaşı Harriet Robson'a hem fiziksel hem de cinsel şiddet uyguladığı iddialarıyla çalkalanıyor.

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Cinsel ilişkiye zorladı kanlar içinde bıraktı! Kayıtlar ortaya çıktı: Birkaç saat sonra...

Harriet Robson'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve yayınlanan ses kaydı, iddiaların ciddiyetini ortaya koydu

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Cinsel ilişkiye zorladı kanlar içinde bıraktı! Kayıtlar ortaya çıktı: Birkaç saat sonra...

Greenwood'un kulübü Manchester United, iddialardan haberdar olduklarını ve olayı takip ettiklerini açıkladı.

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Cinsel ilişkiye zorladı kanlar içinde bıraktı! Kayıtlar ortaya çıktı: Birkaç saat sonra...

20 yaşındaki futbolcunun eski kız arkadaşı Robson, sosyal medya hesabından vücudunda morlukların bulunduğu ve ağzı ile burnunun kanadığı fotoğrafları paylaştı.

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