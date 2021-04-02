Cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı? Oruçken cünup olunca...

Cünüp olmak orucu bozar mı?

Uykudayken ister sabah olsun ister sahurdan sonra, hangi vakit olursa olsun rüya ile cünüp olan kişinin orucu bozulmaz. Fecir doğmadan önce herhangi bir sebeple cünüp olmak ve bu vaziyette sabahlamakta -oruçtan yana- bir sakınca yoktur. Rüyada cünüp olan kişi kalktığında banyosunu yapıp gusul abdesti olarak orucuna devam edebilir.