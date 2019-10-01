Cinsel ilişkiye giren insanları 'Muhabbet evi'nde videoya çekip tehdit etmişler
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde skandal 'Muhabbet evi' davası görüldü. Tutuklu yargılanan 2’si kadın 4 sanığa ayrı ayrı 21 yıl hapis cezası verildi.
Yahyalı'da 2019 yılının Nisan ayında yapılan operasyonda yakalanan kadın B.Ç, kadın A.A. ile M.Y. ve M.S.’nin bahçeli bir evde kurdukları ‘muhabbet evi’nde erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri çekerek daha sonra bunları tehdit ve şantajla menfaat temini için kullandıkları öne sürüldü.
Şüphelilerin 11 Nisan 2019’da mağdur N.T.’nin evde uygunsuz fotoğrafını çektikleri, bin 300 TL parasını aldıkları, senet imzalattırdıkları ve nüfus cüzdanını aldıkları iddia edildi. Bu olayda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler B.Ç, A.A.,M.Y, M.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar M.Y. ile M.S. ve kadınlar B.Ç. ile A.A. ve avukatlar hazır bulundu.
Tutuklu kadın sanık A.A. şunları söyledi: “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetçi bizden önce şikayetçi olmadığını, hiçbir şekilde para, kimlik gibi şeyler almadığımızı söyledi, sonra avukatı aracılığı ile şikayetçi olmuş.''