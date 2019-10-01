Cinsel ilişkiye giren insanları 'Muhabbet evi'nde videoya çekip tehdit etmişler

Yahyalı'da 2019 yılının Nisan ayında yapılan operasyonda yakalanan kadın B.Ç, kadın A.A. ile M.Y. ve M.S.’nin bahçeli bir evde kurdukları ‘muhabbet evi’nde erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri çekerek daha sonra bunları tehdit ve şantajla menfaat temini için kullandıkları öne sürüldü.