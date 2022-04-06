Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! Aldatma ve cinsel yönelim itiraflarıyla Derya Alabora şaşırttı
Deliha, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan usta tiyatrocu Derya Alabora cinsellik açıklamalarıyla olay oldu.
Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Dara'nın annesini oynayan başarılı oyuncu Derya Alabora, YouTube'da yayınlanan Burada Neler Dönüyor Bi Bilsen programına konuk oldu.
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Bütün sorulara tüm açıklı sözlülüğüyle cevap veren oyuncu, hayranlarını şaşkına çevirdi.
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62 yaşındaki oyuncu programda cinsel hayatıyla ilgili de konuştu.
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Bu zamana kadar sayısız projede yer alan başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusunu yanıtladı.
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