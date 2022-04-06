BIST 2.335
DOLAR 14,74
EURO 16,09
ALTIN 914,63

Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! Aldatma ve cinsel yönelim itiraflarıyla Derya Alabora şaşırttı

Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! Aldatma ve cinsel yönelim itiraflarıyla Derya Alabora şaşırttı

Deliha, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan usta tiyatrocu Derya Alabora cinsellik açıklamalarıyla olay oldu.

Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! Aldatma ve cinsel yönelim itiraflarıyla Derya Alabora şaşırttı

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Dara'nın annesini oynayan başarılı oyuncu Derya Alabora, YouTube'da yayınlanan Burada Neler Dönüyor Bi Bilsen programına konuk oldu.

113
Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! Aldatma ve cinsel yönelim itiraflarıyla Derya Alabora şaşırttı

 Bütün sorulara tüm açıklı sözlülüğüyle cevap veren oyuncu, hayranlarını şaşkına çevirdi. 

213
Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! Aldatma ve cinsel yönelim itiraflarıyla Derya Alabora şaşırttı

62 yaşındaki oyuncu programda cinsel hayatıyla ilgili de konuştu.

313
Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! Aldatma ve cinsel yönelim itiraflarıyla Derya Alabora şaşırttı

Bu zamana kadar sayısız projede yer alan başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusunu yanıtladı. 

413