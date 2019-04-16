Cinsel ilişki tarikatında neler yapılıyor üyelerden kan donduran itiraflar
Geçtiğimiz gün ünlü Hollywood yıldızının Allison Mack'in Nxivm cinsel ilişki tarikatına üye olduğunu ve şantaj yoluyla tarikata alım yaptığını itiraf etmesinin ardından orada neler döndüğü merak konusu olmaya başlamıştı.
Dünyanın gündeminde olan Nxivm adlı cinsel ilişki tarikatının kurucu lideri Keith Raniere, bu sistemi bulduğuna pişman olabilir. "Köle ve efendi" sistemi kurmak ile suçlanan Raniere'nin işleyişini araştıran savcılık, katılan üyelerin grup içinde yükselmek amacıyla kurslara binlerce dolar ödemek zorunda kaldığını iddia ediyor.
Öte yandan cinsel ilişki tarikatında vücuda bir simge haline gelmiş logonun basıldığı iddia edilirken, kişilere güç sahibi olacağı söyleniyor. BBC'nin haberine göre bir tarikat mağdurunun anlattıkları ise kan donduran cinsten. Tarikatın dışarıdan bakınca mükemmel gözüktüğünü söyleyen mağdur, Nxivm ile ilgili bilinmeyenleri şu şekilde anlattı:
Florida'da doğdum, anne-babam ve ikiz kardeşlerimle Bahama adalarında bir teknede yaşadım. Ama içimde hep bir boşluk ve üzüntü hissi vardı. 15 yaşına gelmeden ailemin çoğunu kaybettim. Bunun üzerine "Neden yaşıyoruz? Öldükten sonra ne oluyor?" merakı başladı.
33 yaşındayken sevişme ile ilgili bir Budist meditasyona katıldım. Ak saçlı, beyaz kaftanlı bir kadın öğretmen ve dingin bir müzik beklerken, karşımda pahalı marka takım elbise ve sivri topuklu ayakkabılarıyla genç bir kadın buldum. Tekno müzik açıp "haydi meditasyon yapalım" diyerek güneş gözlüklerini taktı.