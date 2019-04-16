Cinsel ilişki tarikatında neler yapılıyor üyelerden kan donduran itiraflar

Florida'da doğdum, anne-babam ve ikiz kardeşlerimle Bahama adalarında bir teknede yaşadım. Ama içimde hep bir boşluk ve üzüntü hissi vardı. 15 yaşına gelmeden ailemin çoğunu kaybettim. Bunun üzerine "Neden yaşıyoruz? Öldükten sonra ne oluyor?" merakı başladı.