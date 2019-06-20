Cinsel ilişki tarikatı liderine büyük şok! Kadınlara kölelik yaptırıp ilişkiye giriyordu

Cinsel ilişki tarikatı Nxivm davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dinlenen tanıkların anlattıkları korkunç ifadeler gündeme bomba gibi otururken mahkeme, kararını netleştirmeye başlıyor. Yaşanan yeni gelişmede ise tarikatın kurucusu olan Keith Raniere, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulundu.