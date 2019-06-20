Cinsel ilişki tarikatı liderine büyük şok! Kadınlara kölelik yaptırıp ilişkiye giriyordu
İlk olarak 1998'de ortaya çıkan Nxivm adındaki cinsel ilişki tarikatının mahkemesinde flaş bir gelişme yaşandı ve kurucu Keith Raniere suçlu bulundu.
Cinsel ilişki tarikatı Nxivm davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dinlenen tanıkların anlattıkları korkunç ifadeler gündeme bomba gibi otururken mahkeme, kararını netleştirmeye başlıyor. Yaşanan yeni gelişmede ise tarikatın kurucusu olan Keith Raniere, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulundu.
Keith Raniere'ye yöneltilen suçlamalar arasında, kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokup köleleştirmek, aç bırakmak, adının baş harflerini vücutlarına damgalamak, tehdit edip cinsel ilişkiye girmek ve çocuk pornosu materyalleri bulundurmak vardı. Bu suçlamalar yapılanların sadece birkaçıydı.
Müebbet hapis cezası alabilir: Yaklaşık bir buçuk aydır süren davada Raniere, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Ancak jüri Raniere'yi, yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu buldu. Raniere'nin müebbet hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.
Raniere'nin avukatları ise hala kurucunun girdiği cinsel ilişkilerin karşılıklı rızaya dayandığını savunuyor. Peki cinsel ilişki tarikatında neler yapılıyordu? İşte korkunç olaylar...