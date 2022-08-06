Cinsel ilişki itiraflarıyla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Nez'den Aleyna Tilki'ye destek
Pop müziğinin ünlü isimlerinden şarkıcı Nez geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye övgüler yağdırdı.
Bir dönem müzik dünyasında adını sık sık duyduğumuz ünlü şarkıcı Nez geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı son zamanlarda birçok eleştiriye maruz kalan Aleyna Tilki'ye destek vererek özgü dolu sözler söyledi.
Bir dönemin en popüler isimlerinden olan, şarkıları ve dansları ile hafızalarda ye edinen şarkıcı Nez, geçtiğimiz gün Cihangir'de köpeği ile birlikte objektiflere takıldı.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Nez, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Nez, muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.
Sahnede dinleyicisinin rapçi 'Murda'ya para atması sorulan Nez, "Geçmiş olsun. Bir şey demeyeyim o konuda. Para atılması hoşuna gitmemiştir." dedi.