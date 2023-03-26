Cinsel içerikli soruları görünce soluğu savcılıkta aldı! Şarkıcı Eva Benir 'elektronik taciz'e uğradı

"Diğer mesajları bir anlık boşlukta yazdım"

Şikayet üzerine ifadesi alınan Eva Benir'in tacizci hayranı, "Kendisine 'mrb, nslsn' yazdığımı hatırlıyorum. Ama diğer mesajları bir anlık boşlukta yazdım. Ve pişman olup sildim. Sildiğim için göremeyeceğini düşündüğüm için özür dileme gereksinimi de duymadım" diyerek cinsel tacizde bulunma amacının olmadığını ileri sürdü.