Cinsel içerikli soruları görünce soluğu savcılıkta aldı! Şarkıcı Eva Benir 'elektronik taciz'e uğradı
Şarkıcı ve sosyal medya içerik üreticisi Eva Benir, sosyal medyada tacize maruz kaldı. Kendisine gelen mesajlar sonrası Eva Benir savcılığın yolunu tutarak şikayetçi oldu. Eva Benir'i 'elektronik taciz' eden hayranı hakkında dava açıldı, bakın ne kadar ceza istendi.
Şarkıcı ve sosyal medya içerik üreticisi Eva Benir, sosyal medya hesabına bir takipçisinin yolladığı cinsel içerikli sorular nedeniyle şoke oldu. Avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Murat Ö. adlı bir kişinin cinsel arzularını tatmin etmek için ünlü şarkıcıya art arda mesajlar attığı ve cinsel içerikli sorular sorduğu kaydedildi.
Murat Ö.'nün de attığı mesajlarla cinsel taciz suçunun işlendiği vurgulanan şikayet dilekçesinde cezalandırılması istendi.
"Diğer mesajları bir anlık boşlukta yazdım"
Şikayet üzerine ifadesi alınan Eva Benir'in tacizci hayranı, "Kendisine 'mrb, nslsn' yazdığımı hatırlıyorum. Ama diğer mesajları bir anlık boşlukta yazdım. Ve pişman olup sildim. Sildiğim için göremeyeceğini düşündüğüm için özür dileme gereksinimi de duymadım" diyerek cinsel tacizde bulunma amacının olmadığını ileri sürdü.