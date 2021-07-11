Cinsel içerikli mesajlar başını yaktı! Kendi Simge Sağın olarak tanıttı karar çıktı
39 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın olarak kendini tanıtan kabin memuru hayatının hatasını yaptı.
Kabin memuru Asil Nadir A., Simge Sağın kullanıyormuş gibi Facebook hesabı açtı. Şarkıcının kişisel verilerini kullanan Asil Nadir A., sayısız kişi ile yazışarak ve WhatsApp üzerinden konuşarak kendisini Simge Sağın olarak tanıttı.
Konuştuğu kişiler arasında Türkiye’nin önde gelen iş insanları da bulunan Asil Nadir A., iş insanlarından biriyle de yazışmalarında Sağın’ın fotoğraflarını paylaşarak, yüz yüze görüşme ayarladı.
Asil Nadir A.’nın yazışmaları:
Simge: Bu çok mu sexy. Albüm için fazla dimi?
İş insanı: Fena oldum fazla sexy, benim gibi aseksüel biri bile fena oldu.
Simge: Hani çapkındın, hovardaydın 24 ayardaydın…
Asil Nadir A., 13 Aralık 2019’da ise Ferruh T. ile Simge Sağın olarak konuşmak istedi.