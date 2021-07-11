BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55

Cinsel içerikli mesajlar başını yaktı! Kendi Simge Sağın olarak tanıttı karar çıktı

Cinsel içerikli mesajlar başını yaktı! Kendi Simge Sağın olarak tanıttı karar çıktı

39 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın olarak kendini tanıtan kabin memuru hayatının hatasını yaptı.

Cinsel içerikli mesajlar başını yaktı! Kendi Simge Sağın olarak tanıttı karar çıktı

Kabin memuru Asil Nadir A., Simge Sağın kullanıyormuş gibi Facebook hesabı açtı. Şarkıcının kişisel verilerini kullanan Asil Nadir A., sayısız kişi ile yazışarak ve WhatsApp üzerinden konuşarak kendisini Simge Sağın olarak tanıttı.

115
Cinsel içerikli mesajlar başını yaktı! Kendi Simge Sağın olarak tanıttı karar çıktı

Konuştuğu kişiler arasında Türkiye’nin önde gelen iş insanları da bulunan Asil Nadir A., iş insanlarından biriyle de yazışmalarında Sağın’ın fotoğraflarını paylaşarak, yüz yüze görüşme ayarladı.

215
Cinsel içerikli mesajlar başını yaktı! Kendi Simge Sağın olarak tanıttı karar çıktı

Asil Nadir A.’nın yazışmaları:
Simge: Bu çok mu sexy. Albüm için fazla dimi?
İş insanı: Fena oldum fazla sexy, benim gibi aseksüel biri bile fena oldu.
Simge: Hani çapkındın, hovardaydın 24 ayardaydın…

315
Cinsel içerikli mesajlar başını yaktı! Kendi Simge Sağın olarak tanıttı karar çıktı

Asil Nadir A., 13 Aralık 2019’da ise Ferruh T. ile Simge Sağın olarak konuşmak istedi.

415