BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21

Cinsel içerikli kaset oyununu yıllar sonra ifşa etti! Ray J'den Kim Kardashian bombası: Yatak odası görüntüleri...

Cinsel içerikli kaset oyununu yıllar sonra ifşa etti! Ray J'den Kim Kardashian bombası: Yatak odası görüntüleri...

Amerikalı şarkıcı Ray J, bir dönem aşk yaşadığı reality show yıldızı Kim Kardashian ile çektiği seks kasedi hakkında ilk kez konuştu.

Cinsel içerikli kaset oyununu yıllar sonra ifşa etti! Ray J'den Kim Kardashian bombası: Yatak odası görüntüleri...

Gösteri dünyasında yıllardır konuşulan Kim Kardashian ve eski sevgilis Ray J'nin 2007 yılında internete sızan seks kasediyle ilgili beklenmedik bir açıklama geldi.

118
Cinsel içerikli kaset oyununu yıllar sonra ifşa etti! Ray J'den Kim Kardashian bombası: Yatak odası görüntüleri...

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Ray J, söz konusu seks kasedini, Kardashian'ın ileri sürdüğü gibi kendisinin sızdırmadığını tam tersine bu işi bilerek ve aralarındaki anlaşma uyarınca yaptığını söyledi.

218
Cinsel içerikli kaset oyununu yıllar sonra ifşa etti! Ray J'den Kim Kardashian bombası: Yatak odası görüntüleri...

Savundu: Gerçek adı Ray Norwood olan Ray J, Kim Kardashian, annesi Kris Jenner ve kendisi arasında bir anlaşma olduğunu ve kasedin sızdırılmasının da bu ortaklık kapsamında gerçekleştiğini savundu.

318
Cinsel içerikli kaset oyununu yıllar sonra ifşa etti! Ray J'den Kim Kardashian bombası: Yatak odası görüntüleri...

Kabul etmedi: Ray J'nin iddiasına göre Kim Kardashian, bu kasedin sızdırılmasını başlangıçta kabul etmedi. Fakat annesi Kris Jenner'ın araya girmesiyle sonunda kabul etti.

418