Cinsel içerikli kaset oyununu yıllar sonra ifşa etti! Ray J'den Kim Kardashian bombası: Yatak odası görüntüleri...
Amerikalı şarkıcı Ray J, bir dönem aşk yaşadığı reality show yıldızı Kim Kardashian ile çektiği seks kasedi hakkında ilk kez konuştu.
Gösteri dünyasında yıllardır konuşulan Kim Kardashian ve eski sevgilis Ray J'nin 2007 yılında internete sızan seks kasediyle ilgili beklenmedik bir açıklama geldi.
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Ray J, söz konusu seks kasedini, Kardashian'ın ileri sürdüğü gibi kendisinin sızdırmadığını tam tersine bu işi bilerek ve aralarındaki anlaşma uyarınca yaptığını söyledi.
Savundu: Gerçek adı Ray Norwood olan Ray J, Kim Kardashian, annesi Kris Jenner ve kendisi arasında bir anlaşma olduğunu ve kasedin sızdırılmasının da bu ortaklık kapsamında gerçekleştiğini savundu.
Kabul etmedi: Ray J'nin iddiasına göre Kim Kardashian, bu kasedin sızdırılmasını başlangıçta kabul etmedi. Fakat annesi Kris Jenner'ın araya girmesiyle sonunda kabul etti.