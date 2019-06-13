Cinsel gücü arttırmak için bakın ne içiyorlar

Genel olarak çoğu insanın korktuğu ve tiksindiği bir hayvan olan yılanı yemenin ilerisine giden Uzak Doğulular bir de bu canlının şarabını yapmışlar. Kim o şişeden korkmadan kadehlere o şarabı doldurabilir ki? İşkembeye, kokoreçi tuhaf bakarken, bir bakıyoruz Uzak Doğu’da bir yerlerde enteresan her zaman daha enteresan bir şeyler oluyor. İşte onlardan biri: Yılan şarabı!