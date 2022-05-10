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Cinsel fantezinin sonu korkunç bitti! Yasak olmasına rağmen sevgilisini odaya alınca...

Cinsel fantezinin sonu korkunç bitti! Yasak olmasına rağmen sevgilisini odaya alınca...

İNGİLTERE'de Sandra Moore isimli kadının ihlal ettiği yasağın sonu kötü bitti.

Cinsel fantezinin sonu korkunç bitti! Yasak olmasına rağmen sevgilisini odaya alınca...

İngiltere'de Sandra Moore adlı kadının başına gelenler kan dondurdu.

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Cinsel fantezinin sonu korkunç bitti! Yasak olmasına rağmen sevgilisini odaya alınca...

Moore, erkeklerin girişinin yasak olduğu bir motelde kalmaya başladı.

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Cinsel fantezinin sonu korkunç bitti! Yasak olmasına rağmen sevgilisini odaya alınca...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Moore, otel yönetimi ve yetkililerinden gizli olarak erkek arkadaşını odasına soktu. 

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Cinsel fantezinin sonu korkunç bitti! Yasak olmasına rağmen sevgilisini odaya alınca...

 İkili burada cinsel ilişkiye girmeye başladıktan sonra genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti. Erkek ise odadan kaçtı.

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