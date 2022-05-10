Cinsel fantezinin sonu korkunç bitti! Yasak olmasına rağmen sevgilisini odaya alınca...
İNGİLTERE'de Sandra Moore isimli kadının ihlal ettiği yasağın sonu kötü bitti.
İngiltere'de Sandra Moore adlı kadının başına gelenler kan dondurdu.
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Moore, erkeklerin girişinin yasak olduğu bir motelde kalmaya başladı.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Moore, otel yönetimi ve yetkililerinden gizli olarak erkek arkadaşını odasına soktu.
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İkili burada cinsel ilişkiye girmeye başladıktan sonra genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti. Erkek ise odadan kaçtı.
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