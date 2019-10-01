Cinsel fantezi iğrençliği polis tekneyi basınca ortaya çıktı
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir tekneye baskın düzenledi. Polis 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası cinsel fantezi turları düzenleyen kiralık teknede neler neler buldu.
Operasyonda, şebekenin elebaşı kadın H.K. ile birlikte üç kişi gözaltına alındı. Asayiş Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu, 2015 yılından bu yana turizm sezonlarında Marmaris ve Bodrum açıklarında cinsel fantazi konsepti ile tekne turu düzenleyen şebeke lideri H.K. isimli kadın, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, H.K. isimli kadını 3 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonrası sezonun son turuna çıkan şebekeye, operasyon için düğmeye basıldı. Özel ekip, teknenin bağlı bulunduğu limandan açılmasının ardından karadan, denizden ve havadan sürekli takip edildi.
Sivil ekipler operasyona destek verdi
Sezonun son fantezi turuna çıkan lüks tekne, Marmaris Bozburun açıklarında seyir halinde iken Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı operasyonla havadan drone ve karadan da sivil ekipler operasyona destek verdi. Operasyonda, tekne sahibi başta olmak üzere şebeke lideri H.K. ile birlikte dört kişi gözaltına alındı.
Teknede cinsel fantezi amaçlı malzemeler ele geçirildi
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknede yaptığı aramada, çok sayıda cinsel fantezi amaçlı kullanılan malzeme ele geçirdi. Operasyonda tekneye mahkeme kararı ile el konulurken, tekne limana bağlandı.