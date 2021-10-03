'Cinneti yaşadım' deyip itiraf etti! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan: Çığlıkla uyandım, yatakta...
Genco, Hayat Ağacı, Jet Sosyete, Yasak Elma, Camdaki Kız dizilerinde rol alan Enis Arıkan'ın itirafları şaşırttı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından ekrana uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Muzaffer Koroğlu karakterini canlandıran 38 yaşındaki Enis Arıkan, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundu.
Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa hep pozitifsin. 24 saat sevimli olmak zor değil mi?
Öyle ayakta kalıyorum galiba. Bence her şeyi tatlılıkla çözmek hayattaki en büyük başarım. Her şeyle ilgili iyi düşünüyorum. Aklımdan kötülüğün ‘k’si geçmiyor.
Arada sinirlenip kavga falan da etmez misin?
Asla etmiyorum. Çocukken daha kaprisli ve zordum. Ama 30’umdan sonra bir şey oldu. En son kiminle kavga edip sesimi yükselttiğimi hatırlamıyorum bile. Benim insanları üzmek, kırmak gibi bir korkum var. Tanındıktan sonra daha da içime kapandım. Kapris yaptığım, şımardığım zannedilir, her yaptığım yanlış anlaşılır korkusu sardı beni... Her şeyi ılımlı çözmeye gayret gösteriyorum.
İnsanlara bu kadar pozitif yaklaşırken strese girdiğin olmuyor mu?
Depresyonu da tatlışlıkla geçirmeye çalışıyorum. Instagram’da story çekmemin en büyük sebebi kendimi iyileştirmek.
Nasıl yani?
O depresif ruh halinden kurtulmak, yalnızlığımı gidermek, sıkıntılarımı aşmak için sosyal medyayla bu kadar haşır neşirim.