'Cinneti yaşadım' deyip itiraf etti! Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan: Çığlıkla uyandım, yatakta...

Arada sinirlenip kavga falan da etmez misin?

Asla etmiyorum. Çocukken daha kaprisli ve zordum. Ama 30’umdan sonra bir şey oldu. En son kiminle kavga edip sesimi yükselttiğimi hatırlamıyorum bile. Benim insanları üzmek, kırmak gibi bir korkum var. Tanındıktan sonra daha da içime kapandım. Kapris yaptığım, şımardığım zannedilir, her yaptığım yanlış anlaşılır korkusu sardı beni... Her şeyi ılımlı çözmeye gayret gösteriyorum.