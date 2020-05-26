Çinli uzman uyardı: Dünya koronavirüsten daha kötü salgınlarla yüzleşecek
Yarasaların genetik yapılarıyla ilişkin araştırmalarıyla ünlenen Çinli Virolog Shi Zhengli, "Koronavirüs buz dağının görünen kısmı, dünya daha kötü salgınlarla yüzleşecek" açıklamasını yaptı. Bilim insanı, hükumetlere hayvanlardan insanlara geçen virüslerle ilgili daha çok kaynak ayırması tavsiyesinde bulundu.
The Sun gazetesindeki habere göre; hayvanlardaki hastalıkları araştıran çalışmaları nedeniyle 'Yarasa Kadın' olarak ünlenen Çinli Virolog Shi Zhengli, koronavirüsten daha ölümcül salgınların yolda olduğunu öne sürdü.
Çin televizyon ağı CHTN’e bir röportaj veren bilim insanı, ülkelerin hayvanlardan insanlara geçen ölümcül zoonotik hastalıklar tehdidine karşı acilen tedbir almaları ve araştırmalar için kaynak ayırmaları gerektiği konusunda uyardı.
Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde yarasalardan insanlara geçtiği düşünülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 5 buçuk milyondan fazla insan enfekte oldu ve yaklaşık 350 bin kişi hayatını kaybetti.
Vuhan Viroloji Enstitüsünde çalışan Shi Zengli, dünya mevcut salgınla savaşmaya devam etse bile yeni ve potansiyel olarak daha kötü virüslerin keşfedildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: