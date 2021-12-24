Çinli teknoloji devi Huawei'nin elektrikli otomobili tanıtıldı

Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO’su Richard Yu, şirketin kış dönemi ürün lansmanında yaptığı açıklamada, Aito M5 aracının Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini kullanacak ilk araç olacağını ve aracın hem elektrik hem de fosil yakıtla çalışacağını kaydetti.