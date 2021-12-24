Çinli teknoloji devi Huawei'nin elektrikli otomobili tanıtıldı
Otomobil rekabetine giren teknoloji şirketleri arasında yer alan Huawei, ilk otomobil modeli görücüye çıktı. HarmonyOS işletim sistemiyle çalışacak Aito M5 modelinde teslimatların Şubat 2022'de başlaması planlanıyor.
Teknoloji devi Huawei, Çinli şirketler arasındaki otomobil rekabetine yeni modeliyle giriş yaptı.
Daha çok telekomünikasyon ürünleri ve akıllı telefonlarıyla bilinen Çinli şirket, ilk elektrikli otomobil modelini tanıttı.
Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO’su Richard Yu, şirketin kış dönemi ürün lansmanında yaptığı açıklamada, Aito M5 aracının Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini kullanacak ilk araç olacağını ve aracın hem elektrik hem de fosil yakıtla çalışacağını kaydetti.
Araç teslimatlarının 20 Şubat’tan itibaren yapılmasını beklediklerini belirten Yu, Aito M5'in fiyatlarının 50 bin yuandan (39 bin 63 dolar) başladığını belirtti.