Çinli kadın 1300 köpekle evde yaşıyor! Her şey 20 yıl önce başladı
ÇİN'de sokakta terk edilmiş bir köpeği kurtaran kadın, bu işe bağımlı oldu. Geçen yıllarla birlikte evde toplanan köpek sayısı arttı. Çinli hayvan sever Wen Junhong'a, bazı kesimlerden gelen tepki dikkat çekti.
Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan Wen Junhong, 20 yıl önce sokakta yaralı halde bulduğu Pekinez türü bir köpeği evine aldı ve “nazik ve sessiz” anlamına gelen Wenjing adını verdi. Fakat Wen, farklı köpekleri kurtarmaya devam etti ve şu an evini yaklaşık bin 500 sokak hayvanıyla paylaşıyor.
68 yaşındaki kadın; sokakta köpekleri kazalardan, köpek eti ticareti için kaçırılmaya kadar hayvanları olabilecek tüm tehlikelere karşı korumak için böyle bir yolu seçtiğini açıkladı.
Wen, “ Bu köpeklere bakmamız çok önemli. Dünya sadece bize ait değil, tüm yaşamlara saygı duymalıyız” ifadelerini kullandı.
Daha önce yasaktı: Diğer taraftan, Çin’de köpek sahipliği daha önce burjuva eğlencesi olarak görüldüğü için Komünist Çin'in kurucusu Mao'nun liderliğinde yasaklandı. Ancak, günümüze kadar geçen yüz yıllık zaman diliminde ülkede evcil hayvanlarla ilgili görüşler çarpıcı bir şekilde değişti ve hayvan sahipliği arttı