Çinli kadın 1300 köpekle evde yaşıyor! Her şey 20 yıl önce başladı

Daha önce yasaktı: Diğer taraftan, Çin’de köpek sahipliği daha önce burjuva eğlencesi olarak görüldüğü için Komünist Çin'in kurucusu Mao'nun liderliğinde yasaklandı. Ancak, günümüze kadar geçen yüz yıllık zaman diliminde ülkede evcil hayvanlarla ilgili görüşler çarpıcı bir şekilde değişti ve hayvan sahipliği arttı