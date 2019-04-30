Çinli hosteslerden oryantal şov! İlk kez Türkiye’ye geldiler, peçe takıp dans ettiler
İstanbul’a bugünden itibaren seferlere başlayan Sichuan Havayolları’nda eğlenceli anlar yaşandı. Çin'in önemli havayolu şirketlerinden biri olan Sichuan’ın İstanbul’a yaptığı ilk seferinde Çinli hostesler peçe takarak Türk dansından örnekler sergiledi.
Çin'in pandaları ile ünlü kenti Çengdu'dan İstanbul'a tarifeli seferlere bugünden itibaren başlayan Sichuan Havayolları’nın yaptığı ilk uçuşa yolcular yoğun ilk gösterdi. Çin şirketinin İstanbul'a Airbus 330 tipi uçakla yaptığı ilk uçuşa toplam 254 yolcu ve şirketin yöneticileri katıldı.
Havayolu şirketinin dergisinde Taksim, İstanbul, Safranbolu, Konya başta olmak üzere geniş bir Türkiye tanıtımına yer verildi.
Türk hava sahasına girişinde kabin ışıklarının kapatılmasının ardından, fener eşliğinde Türk müzikleri kabinde duyulmaya başladı.
Peçe takan Çinli hostesler, Türk danslarından örnekler sergileyerek uçakta eğlenceli anlar yaşamasına sebep oldu. Yolcular bu anları telefonlarına kaydetti. Peçe takarak dans eden hostesler, yolcularla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.