Çinli hosteslerden oryantal şov! İlk kez Türkiye’ye geldiler, peçe takıp dans ettiler

Çin'in pandaları ile ünlü kenti Çengdu'dan İstanbul'a tarifeli seferlere bugünden itibaren başlayan Sichuan Havayolları’nın yaptığı ilk uçuşa yolcular yoğun ilk gösterdi. Çin şirketinin İstanbul'a Airbus 330 tipi uçakla yaptığı ilk uçuşa toplam 254 yolcu ve şirketin yöneticileri katıldı.