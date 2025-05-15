Çin’in İlk İmparatorunun mezarını neden açamıyorlar? Arkeologlar şaşkın!
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve kültürel açıdan dünya tarihinde önemli bir yer edinen Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın 2.200 yıllık mezarı, arkeologların hem en büyük merakı hem de en büyük korkusu haline geldi.
Shaanxi eyaletinin Xi'an kentindeki Lintong Bölgesi'nde yer alan Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın 2.200 yıllık mezarı, dünya tarihinin en dikkat çeken yapılarından birine ev sahipliği yapıyor.
İkonik Terracotta Ordusu'nu 'kalbi' olarak nam salan mezar, yüzyıllardır arkeologların da en merak ettiği detayları taşıyor. Ancak arkeologlar için bu mezarı incelemek o kadar kolay değil.
TARİHİ EFSANE DOĞRU OLABİLİR Mİ?
Eski Çin tarihçisi Sima Qian, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan mezar kompleksine giren herkesi yay ve ok fırlatan mekanizmalar beklediğini ifade etmişti.
Mezarın içindeki nehirleri, gölleri ve denizi temsil eden kanallar, akan cıvayla dolu olacak şekilde tasarlandığı için ölümcül tuzaklarla karşı karşıya kalmak mümkün.