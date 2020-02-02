Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan ve Ankara Etimesgut Havaalanı'na gelen yolcu uçağında dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı.