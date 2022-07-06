Çin'den emlak krizi çözümü: Meyve sebze karşılığı ev!
Uzun süredir emlak piyasasında sıkıntı yaşanan Çin'de müteahhitler krizi en hafif zararla atlatabilmek için çok ilginç bir yola başvurdu. Boş kalan evler ve yeni konut projeleri karşılığında sarımsak, şeftali, karpuz ve diğer tarım ürünlerini almaya başladı.
Çin'de yaşanan emlak krizi, müteahhitleri oldukça zor bir duruma soktu. Krizi en hafif şekilde atlatabilmek için müteahhitler, sebze-meyve ve tarım ürünleri karşılığında ev satışı yapmaya başladı.
Çin'de geçen Mayıs ayında 2021 yılının aynı ayına göre ev satışları yüzde 31,5 oranında geriledi. Bununla birlikte, Çin'deki konut piyasası, bir projede inşaata başlamadan önce müteahhitlerin mevduat almasını yasaklayan yeni bir karardan etkilendi. Bu durum müteahhitleri bir borç krizine sürükledi.
Devlet tarafından işletilen China News Weekly adlı haber sitesi, ülkenin doğusundaki Nanjing kentindeki bir inşaat şirketinin, çiftçilerden ön ödeme olarak, değeri 100 bin yuanı (yaklaşık 256 bin lira) geçmemek koşuluyla, bir kamyon dolusu karpuzu kabul edeceğini duyurdu.
Homebuilder Central China Management adlı bir inşaat şirketi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise "Yeni sarımsak sezonu vesilesiyle şirketimiz, Qi ilçesindeki sarımsak çiftçilerine fayda sağlamak için yeni bir karar aldı. Çiftçilerin ev almasını kolaylaştıracağız” denildi.