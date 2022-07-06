Çin'den emlak krizi çözümü: Meyve sebze karşılığı ev!

Devlet tarafından işletilen China News Weekly adlı haber sitesi, ülkenin doğusundaki Nanjing kentindeki bir inşaat şirketinin, çiftçilerden ön ödeme olarak, değeri 100 bin yuanı (yaklaşık 256 bin lira) geçmemek koşuluyla, bir kamyon dolusu karpuzu kabul edeceğini duyurdu.