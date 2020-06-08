Çin'de yolcu taşıyabilen drone kabinleri hizmete hazır
Çin'in Guangzhou kentinde, dünyanın ilk yolcu taşıyabilme özelliğine sahip drone kabinleri, kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Son dönemde bir halli popüler olan İnsansız Hava Aracı (İHA) olarak bilinen dronelar artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Sivil ve askeri alanda kullanılan ve büyük işlere imza atan droneler artık ulaşım hayatını da girdi.
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Dronelarla ilgili teknolojek çalışmalara imza atan Çin, yeni bir aşamaya geçti. Guangzhou kentinde, dünyanın ilk yolcu taşıyabilme özelliğine sahip drone kabinleri, kullanıcıların hizmetine sunuldu.
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