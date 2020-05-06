Çin’de sürücüsüz robot taksiler çalışmaya başladı korona nedeniyle 2 kat artırıldı

Koronavirüs salgını sırasında birçok hastane ve şirket, hastaların ve sağlık çalışanlarının maske ve yemek gibi ihtiyaçları karşılamak için kendi kendine giden otonom araçlar kullanmıştı. 2020’nin son aylarında robot taksilerin, akıllı telefon uygulamalarıyla daha çok kullanılacağı belirtildi.