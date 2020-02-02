Çin'de hangi egzotik ve vahşi hayvanlar yeniyor?
Koronavirüs'ün çıkış merkezi olan Vuhan'daki Huanan Balık Pazarı'nda çeşitli egzotik vahşi yaşam türleri satılıyor. Aralarında yavru kurtlar ve misk kedisi gibi kolay akla gelmeyecek canlılar bulunuyor.
Çin yemek kültürü denince, "Masa hariç dört ayaklı her şeyi, gemi hariç yüzen her şeyi ve uçak hariç uçan her şeyi yerler" algısı bulunuyor. Uygarlık tarihinde çok sayıda salgın hastalığın Asya ve özellikle Çin kaynaklı olmasının bu nedenle tesadüf olmadığı ve vahşi hayvanlarda hala modern tıp tarafından tanımlanmamış 1,7 milyon virüs çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.
Peki Çin'de gerçekten hangi hayvanlar yeniyor? Koronavirüs'ün çıkış merkezi olan Vuhan'daki Huanan Balık Pazarı ile başlayalım. Burada çeşitli egzotik vahşi yaşam türleri satılıyor. Aralarında yavru kurtlar ve misk kedisi gibi kolay akla gelmeyecek canlılar bulunuyor.
Örneğin bir önceki 'Şiddetli Akut Solunum Sendromu' olarak kategorize edilen SARS virüsü misk kedisi ile ilişkilendirildi. Bundan da önce 2002-2003 yıllarında yüzlerce kişinin ölümüne neden olan SARS virüsü de yarasalar ile ilişkilendirildi. Bilim insanları yarasadaki virüsün önce kedigillere bulaştığı oradan da kedileri yiyen insanlara bulaştığını düşünüyor.
Pazarda yok yok
Pazardaki kasaplarda tavuk, koyun, domuz, tavşan, köpek, tilki, ceylan, timsah, dev semender balığı, yılan, sıçan, dağsıçanı, tavuskuşu, devekuşu, kirpi, kunduz, porsuk, yarasa, koala, eşek ve deve gibi toplamda 112 farklı et çeşidi mevcut. Yine de bu sayı ülke genelinde neredeyse ayrımsız şekilde tüketilen tüm deniz canlılarını saymak için yeterli değil.