Çin'de hangi egzotik ve vahşi hayvanlar yeniyor?

Çin yemek kültürü denince, "Masa hariç dört ayaklı her şeyi, gemi hariç yüzen her şeyi ve uçak hariç uçan her şeyi yerler" algısı bulunuyor. Uygarlık tarihinde çok sayıda salgın hastalığın Asya ve özellikle Çin kaynaklı olmasının bu nedenle tesadüf olmadığı ve vahşi hayvanlarda hala modern tıp tarafından tanımlanmamış 1,7 milyon virüs çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.