Çin yeni gizemli salgın hastalığı açıkladı! Koronavirüsten çok daha ölümcül
Koronavirüs salgını bitmeden ortaya çıkan yeni hastalık korku yarattı... Yeni tip koronavirüsün ilk başladığı ülke olan Çin, yeni gizemli hastalığı duyurdu... Çin'li yetkililer yeni tip zatürre için "Hızla yayılıyor, Covid-19'dan daha ölümcül..." açıklaması yaptı...
Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) kabusuyla boğuşurken bugün koronanın ana yurdu Çin'den gelen bir haber gündemi sarstı. Kazakistan'da ortaya çıkan ve 451 kişiyi öldüren yeni tip zatürre için Çin'li yetkililerden korkutan açıklama geldi: Bilinmeyen yeni tip zatürre koronavirüsten çok daha ölümcü... Kazakistan medyası ise ölenlerin yakınlarını cenazeleri almak için kuyruk oluşturduğu fotoğraflar yayınladı...
Koronavirüs vakaları dün rekor kırdı... Bu korkunç haberle sarsılan dünyaya bugün bir kötü haber daha geldi.
Kazakistan'da 'bilinmeyen' bir çeşit zatürre salgınının yayılmaya başladığı haberi gündeme bomba gibi düştü.
Yapılan açıklamalara göre ülkede baş gösteren bu bilinmeyen yeni salgın nedeniyle 32 bin vaka bildirilirken 451 ölüm gerçekleşti.