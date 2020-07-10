Çin yeni gizemli salgın hastalığı açıkladı! Koronavirüsten çok daha ölümcül

Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) kabusuyla boğuşurken bugün koronanın ana yurdu Çin'den gelen bir haber gündemi sarstı. Kazakistan'da ortaya çıkan ve 451 kişiyi öldüren yeni tip zatürre için Çin'li yetkililerden korkutan açıklama geldi: Bilinmeyen yeni tip zatürre koronavirüsten çok daha ölümcü... Kazakistan medyası ise ölenlerin yakınlarını cenazeleri almak için kuyruk oluşturduğu fotoğraflar yayınladı...