Çin-Tayvan krizi en çok onlara yaradı: Satışları katlandı
Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretiyle alevlenen Çin-Tayvan gerilimi ve Asya-Pasifik bölgesi savunma sanayinin devlerine olan talebi kızıştırdı. Lockheed, Boeing ve Raytheon, ABD müttefiklerinden gelen talebi karşılamak için zamana karşı yarışıyor.
Pentagon'un yabancı askeri satışları denetleyen kolu olan Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı için birkaç ay yoğun geçti. Bu yılın ilK 7 ayında ajans, Almanya'ya 35 F-35 avcı uçağının 8,4 milyar dolarlık potansiyel satışı da dahil olmak üzere bu tür 44 anlaşma gerçekleştirdi. Önceki üç yılın aynı döneminde sayılar sırasıyla 25, 43 ve 40 olmuştu.
Japonya merkezli Nikkei’nin haberine göre, ABD'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri, ileride uluslararası bir rağbet gördüklerini söylemekte birleşti.
Ancak bu "altın dönem" onlar için bir uyarı ile geliyor; tedarik zinciri kısıtlamaları… Lockheed, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman ve General Dynamics'teki liderlerin tümü, son kazanç çağrıları sırasında parça ve işçiliği güvence altına almanın zorluğundan şikayetçi.
JAPONYA’DAN 293 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
Geçen ay Japonya, F-35 savaş uçaklarına yüklenebilecek 150 havadan havaya füze satın almak için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ışık almayı başardı. 293 milyon dolarlık anlaşmanın ana yüklenicisi Raytheon Technologies oldu. ABD hükümeti yaptığı açıklamada, AIM-120 füzelerinin önerilen satışının, "Japonya'nın ana vatanını ve orada konuşlanmış ABD personelini savunarak Japonya'nın mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kapasitesini artıracağını" söyledi.