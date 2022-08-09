Çin-Tayvan krizi en çok onlara yaradı: Satışları katlandı

Pentagon'un yabancı askeri satışları denetleyen kolu olan Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı için birkaç ay yoğun geçti. Bu yılın ilK 7 ayında ajans, Almanya'ya 35 F-35 avcı uçağının 8,4 milyar dolarlık potansiyel satışı da dahil olmak üzere bu tür 44 anlaşma gerçekleştirdi. Önceki üç yılın aynı döneminde sayılar sırasıyla 25, 43 ve 40 olmuştu.