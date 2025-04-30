Çin neden bu kadar çok altın alıyor? Dünyayı değiştirecek hamle
Altın fiyatları tarihi bir artış gösteriyor. Bu durum, global gerilim ve Çin'in alımlarından kaynaklanıyor. Uzmanlar, altının güvenli liman olduğunu söylüyor.
Geçtiğimiz hafta başında altının ons fiyatı ilk kez 3.500 doları aştı. Her ne kadar fiyat daha sonra 3.300 dolar seviyelerine gerilese de, altın hâlâ geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 daha değerli ve birçok analistin 2025 sonu için öngördüğü seviyenin üzerinde.
Altın ticaretini takip eden BullionVault platformunun araştırma direktörü Adrian Ash, yükselişin özellikle Çinli özel sektör yatırımcılarının etkisiyle gerçekleştiğini, Şanghay Altın Borsası ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda işlem hacimlerinde "büyük sıçramalar" yaşandığını belirtti. Dünya Altın Konseyi'nden kıdemli piyasa stratejisti Joseph Cavatoni ise son dönemdeki yükselişin büyük kısmının Çin kaynaklı olduğunu, ülkenin merkez bankası işlemlerine yönelik şeffaf veri akışının ise "rekor seviyelerde" olduğunu söyledi.
Cavatoni, Çin’in hem bireysel yatırımcılar hem de devlet kurumları üzerinden son 15 yıldır aktif biçimde altın alımı yaptığını ancak ticaret ve çatışma kaynaklı endişelerin bu eğilimi Trump döneminden itibaren ciddi biçimde artırdığını vurguladı. Çin, Trump yönetiminin küresel ticaret dengesini ABD lehine çevirmeye yönelik çabalarının ana hedefi olmuştu.
Ash'e göre altın fiyatlarındaki artışı doğrudan jeopolitik gerilime bağlamak tam olarak doğru değil. Ancak Çin'in bu süreçte ABD kaynaklı riskleri azaltma ve ekonomik bağımsızlığını güvence altına alma çabası göz ardı edilemez.