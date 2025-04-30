Çin neden bu kadar çok altın alıyor? Dünyayı değiştirecek hamle

Geçtiğimiz hafta başında altının ons fiyatı ilk kez 3.500 doları aştı. Her ne kadar fiyat daha sonra 3.300 dolar seviyelerine gerilese de, altın hâlâ geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 daha değerli ve birçok analistin 2025 sonu için öngördüğü seviyenin üzerinde.