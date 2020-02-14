Çin gribi öldürüyor elma sirkesi gribin dermanı! Zayıflamak için formül var
Birçok hastalıklara derman olarak bilinen elma sirkesinin sağlık açısından evimizden eksik edilmemesi gerekiyor. Tansiyon, şeker hastalıklarına birebir gelen elma sirkesi saç ve cilt bakımından da oldukça yararlıdır. Peki elma sirkesinin faydaları nedir? Ne şekilde kullanmak gerekir? Evde elma sirkesi nasıl yapılır?
Evlerimizin mutfağından eksik edilmemesi gereken elma sirkesinin kullanımı Antik Yunan'a kadar gitmektedir. Birçok sağlık probleminin dermanı olan sirkenin faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği magnezyum, fosfor, potasyum, demir, bakır ve florin nedeniyle doğal bir Doğal antiseptik, antifungal ve antibakteriyeldir.
Boğaz Ağrısı
Yarım fincan ılık suyun için katılan bir çorba kaşığı elma sirkesi, boğaz ağrısına iyi gelir. Bu karışımı gargara olarak kullandığımızda boğazdaki bakterileri yok eder. Diğer yandan bu karışım sinüsleri de rahatlatır.
Ağız Kokusu
Elma sirkesi ile gargara yapmak, ağızdaki bakterileri öldürerek ağız kokusu oluşmasını engeller. Ağız kokusunda kurtulmak için bir çay kaşığı elma sirkesi içmeniz yeterli olacaktır.
Siğil Tedavisi
Elma sirkesinin siğilleri yok etme özelliği de bulunur. Bunun için elma sirkesi damlatılan pamuk, siğilin üzerinde sabaha kadar bekletilir. Bu şekilde yapıldığı takdirde 7-10 gün içerisinde siğilin kaybolmaya başladığı gözlenir.