Çin gribi öldürüyor elma sirkesi gribin dermanı! Zayıflamak için formül var

Boğaz Ağrısı

Yarım fincan ılık suyun için katılan bir çorba kaşığı elma sirkesi, boğaz ağrısına iyi gelir. Bu karışımı gargara olarak kullandığımızda boğazdaki bakterileri yok eder. Diğer yandan bu karışım sinüsleri de rahatlatır.